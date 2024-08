Olympia-Medaille möglich 3x3-Basketballerin Brunckhorst: „Wollen uns belohnen“

„Jetzt heißt es: wir wollen uns belohnen“, sagte die 32-jährige Brunckhorst und ergänzte: „Aber alles, was jetzt noch kommt, ist on top. Es ist Wahnsinn, wir können so stolz sein auf dieses Turnier.“ Die deutschen Frauen hätten die noch verhältnismäßig junge Sportart „bestmöglich präsentiert“, sagte die langjährige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft in der Halle: „Alles, was jetzt noch kommt, ist die Kirsche obendrauf.“