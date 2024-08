Sommerspiele in Paris 2.000 Polizisten schützen die Olympia-Abschlussfeier

Der Marathonlauf der Männer startet am Samstagmorgen um 8.00 Uhr im Zentrum von Paris und führt dann an der Seine entlang ins Umland. Die Frauen sind am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr dran. Am Samstagabend beginnt ab 21.00 Uhr ein Marathonlauf für jedermann über die komplette Strecke sowie über zehn Kilometer. Zu diesen beiden Läufen werden insgesamt 40.000 Teilnehmer erwartet. Die letzten Läufer werden gegen 4.30 Uhr im Ziel erwartet.