Paris 2024 Olympia-Fieber in Saarbrücken – für internationale Sportstars geht's im Saarland in die heiße Phase

Am Sportcampus Saar im Saarbrücker Stadtwald, der ehemaligen Hermann-Neuberger-Sportschule, hat die heiße Phase der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris begonnen, die mit der Eröffnungsfeier am 26. Juli starten. Mit der Ankunft des nigerianischen Olympia-Teams sind mittlerweile fast alle Sportlerinnen und Sportler, die sich in sogenannten „Pre-Camps“ auf dem Sportcampus vorbereiten, in Saarbrücken angekommen.