Olympia 2024 in Paris Schlechte Wasserqualität: Triathlon-Schwimmtraining abgesagt

Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Triathlet war der erste Sportler des von der Sportstiftung Saar ins Leben gerufene „Team Saarland“, der seine Fahrkarte zu den Olympischen Spielen in der Tasche hatte. Hellwig löste das Ticket bereits im August 2023 beim Test-Wettkampf auf der Original-Wettkampf-Strecke in Paris. Der 25-Jährige weiß also genau, was auf ihn zukommen wird. Am Dienstag, 30. Juli, wird es um 8 Uhr morgens für Hellwig in der Einzelkonkurrenz erstmals ernst.