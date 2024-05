Oberliga: Starke Quierschieder holen gegen Ludwigshafen den nächsten Punkt​

Die Sportvereinigung Quierschied ist, was die Formkurve angeht, die aktuell beste Oberliga-Mannschaft des Saarlandes. Mit dem 2:2-Unentschieden an diesem Samstagnachmittag gegen Arminia Ludwigshafen holte sich die Elf von Trainer Thomas Bettinger den fünften Punkt in vier Spielen und spielt damit besser auf als die besser-platzierten SV Auersmacher und FV Diefflen.