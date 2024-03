Oberliga Quierschied verliert gegen die Roten Teufel – selbst ein Wunder hilft nicht mehr

Nach dem 1:0-Sieg in der Hinrunde auf dem Betzenberg empfing die Spvgg Quierschied den 1. FC Kaiserslautern II an diesem Sonntagnachmittag mit großen Erwartungen. Doch sowohl die Heimelf, als auch 330 Zuschauer am Quierschieder Franzenhaus mussten schnell feststellen, dass zwischen Hoffnung und Realität Welten lagen.