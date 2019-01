Für Allen Hurns, Footballer der Dallas Cowboys, ist die aktuelle Saison beendet. Bei einem Tackling im Play-off-Spiel gegen die Seattle Seahawks (24:22) wurden ihm das linke Sprunggelenk und das Wadenbein zerschmettert. Die Bilder der Verletzung sind schockierend: Hurns’ Bein wurde völlig verdreht. Trost spendet dem 27-Jährigen der Brief eines jungen Fans. „Ich habe vier Mal für dich gebetet“, steht darin. „Dir wird es bald besser gehen“, folgert der junge Fan. Wie prominente Beispiele zeigen, könnte er recht haben. Ein Beinbruch ist für die Karrieren von Profisportlern längst kein Beinbruch mehr.

Demba Ba, Fußball

Der ehemalige Spieler der TSG 1899 Hoffenheim brach sich im Juli 2016 Schien- und Wadenbein, nachdem ein Gegenspieler ihn an der Wade getroffen hatte. 255 Tage fehlte er, spielt weiterhin in China.

Sebastian Vollmer, American Football

Der Mann aus Kaarst brach sich 2013 in einem Spiel der New England Patritos gegen die Miami Dolphins das rechte Bein, nachdem ein Gegenspieler darauf gestürzt war. Das Ende ist bekannt: Vollmer kam nach langer Pause zurück und holte später mit New England zweimal den Superbowl.

Paul George, Basketball

Bitter: Der heutige Spieler der Oklahoma City Thunder verletzte sich bei einem Trainingsspiel der US-Nationalmannschaft in Las Vegas. Der rechte Unterschenkel brach komplett. George ist inzwischen wieder auf altem Leistungsniveau angekommen. Er führt gemeinsam mit Russell Westbrook die Oklahoma City Thunder an.

Demond Greene, Basketball

Ende 2006 liegt Alba-Spieler Demond Greene mit schmerzen auf dem Parkett. Sein Wadenbein brach, nachdem der ehemalige Nationalspieler bei einer Landung brutal umgeknickt war. Greene kämpfte sich zurück und spielte auf höchsten Niveau, unter anderem beim FC Bayern München Basketball in der Bundesliga, weiter.

Alex Smith, American Football

Als Quarterback lebt man gefährlich: Zwei Genespieler rissen Alex Smith im November 2018 von den Washington Redskins zu Boden, dabei brach Smith der rechte Unterschenkel. Inzwischen ist der Spieler wieder zu Hause. Die Ärzte gehen vorsichtig davon aus, dass Smith wieder spielen kann.