Neuer erstmals wieder im Torwarttraining

Nationaltorhüter Manuel Neuer nähert sich weiter seinem Comeback. Am Donnerstag absolvierte der 32-Jährige erstmals leichtes, torwartspezifisches Training, wie der deutsche Rekordmeister verkündete. Bei dieser ersten Einheit seit über einem halben Jahr habe Neuer auch erste Schüsse pariert. Am Dienstag vor einer Woche hatte Neuer zum ersten Mal seit seiner Operation am gebrochenen linken Mittelfuß im September eine Laufeinheit absolviert.

(sid)