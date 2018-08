Kuntz nominiert vier Neulinge für die U21

Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte erstmals Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg, die beiden Berliner Maximilian Mittelstädt und Arne Maier sowie den Augsburger Marco Richter. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Erstmals seit Oktober 2017 ist zudem Luca Waldschmidt vom SC Freiburg wieder dabei.

"Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust", sagte DFB-Trainer Kuntz: "Mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht. Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere drei wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein."

Aufgrund ihrer Nominierungen für die A-Nationalmannschaft stehen Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Thilo Kehrer (Paris St. Germain) nicht zur Verfügung. "Dadurch fehlen mir meine beiden Kapitäne, was unsere Aufgabe nicht leichter macht", sagte Kuntz: "Trotzdem freue ich mich für die beiden und wünsche ihnen viel Erfolg. Es ist nun mal unsere Aufgabe in der U21, Spieler an die Nationalmannschaft heranzuführen."

(SID)