Über zehn Prozent der Deutschen haben am Freitagabend das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) in der ARD verfolgt. Im Schnitt sahen 9,01 Millionen Zuschauer das Testspiel des Weltmeisters in Düsseldorf.