Neuer: Mit Spaß und Freude gegen Frankreich

Die Partie am Donnerstag in der ausverkauften Münchner Arena gegen den neuen Weltmeister Frankreich sei „das Schönste, was uns jetzt passieren kann“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Start in die neue Nations League. „Wir wollen es mit Spaß und Freude angehen und wieder guten und erfolgreichen Fußball spielen“, versprach der Torhüter.

Neuers Bayern-Kollege Thomas Müller deutete nach den ersten Trainingseindrücken eine modifizierte Spielweise unter Bundestrainer Joachim Löw an. „Die Verteidigung des Tores wird wieder mehr eine Rolle spielen“, sagte der Angreifer am Dienstag im DFB-Teamhotel. Ziel sei ein energiereicheres Spiel, „das für den Zuschauer wieder nach Powerfußball aussieht“. Bundestrainer Joachim Löw kann nach jetzigem Stand auf alle 22 Akteure im Kader zurückgreifen.

