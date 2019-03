Am Montag hat die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres aufgenommen. In Wolfsburg trifft Deutschland am Mittwoch (20.45 Uhr) im Testspiel auf Serbien. Vier Tage später steht der Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm.

Bei beiden Länderspielen nicht dabei ist Mats Hummels: Der Münchner wurde genau wie seine Teamkollegen Jerome Boateng und Thomas Müller nicht mehr von Bundestrainer Joachim Löw berufen. Hummels hatte das mit deutlichen Worten kritisiert. Der erste Frust scheint inzwischen verflogen. „So sieht jetzt ein freier Tag aus“, postete Hummels auf Instagram. Dazu stellte der 70-malige Nationalspieler ein Selfie von sich. Im Hintergrund sitzt sein Sohn auf dem Boden.

In der Länderspielpause frei zu haben, das ist für Hummels eine ungewohnte Situation. Als langjähriger Nationalspieler hatte der Verteidiger während einer Saison kaum Freizeit: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Nationalmannschaft. Das Pensum für Nationalspieler ist extrem hoch. Spiele im Drei-Tages-Rhythmus gehören fast schon zur Normalität.

Als verdienter Nationalspieler hatte er so auf seine Ausbootung reagiert. „Thomas, Jerome und ich haben jahrelang alles für die Nationalmannschaft gegeben, und dieser Umgang wird dem, was wir geleistet und erreicht haben, in meinen Augen nicht gerecht", teilte Hummels per Twitter und Instagram mit. "Das lässt mich alles andere als kalt, weil ich es geliebt habe, für Deutschland zu spielen. Nach meinem Dafürhalten hatte ich zu den handelnden Personen beim DFB immer ein gutes Verhältnis, und wir sind stets fair miteinander umgegangen.“

