später lesen Nations-League-Auslosung Löw: „Für uns alle sind das interessante Spiele“ FOTO: Jean-Christophe Bott FOTO: Jean-Christophe Bott Teilen

Twittern







Fragen an Bundestrainer Joachim Löw nach der Gruppenauslosung zur Nations League am Mittwoch in Lausanne. Aufgezeichnet von Arne Richter, dpa