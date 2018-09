Sane ist Vater geworden

Nationalspieler Leroy Sane ist erstmals Vater geworden. Sanes Freundin Candice Brook brachte die gemeinsame Tochter Rio Stella zur Welt. Das bestätigte Sanes Vater Souleymane der Bild-Zeitung.

Bundestrainer Joachim Löw hatte Jungstar Sane (22) wegen der bevorstehenden Geburt vom Länderspiel gegen Peru am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Sinsheim freigestellt. Am vergangenen Donnerstag hatte Sane in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich noch einen siebenminütigen Kurzeinsatz als Joker.

(rent/sid)