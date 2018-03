später lesen Hamburg Nach Nullnummer keine Hoffnung mehr beim HSV Teilen

Twittern







Die Erstligazeit des Hamburger SV geht zu Ende. Daran gibt es seit Samstag eigentlich keinen Zweifel mehr. Fans, Spieler, Verantwortliche - sie alle wussten nach dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am Samstag, dass es den Klub nach jahrelanger Misswirtschaft dieses Mal mit großer Gewissheit erwischen wird. "Wir sind in einer ganz schlimmen Situation, die noch einmal schlechter geworden ist", sagte Sportdirektor Jens Todt nach dem zwölften Spiel in Serie ohne Sieg.