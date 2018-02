Myhrer ist der älteste alpine Olympiasieger

"Ich bin so stolz, gegen all die großen Fahrer gewonnen zu haben. Ich habe so lange darauf hingearbeitet", sagte Myhrer. Der Oldie ist damit im Slalom Nachfolger seines großen Landsmannes Ingemar Stenmark. Der Weltcup-Rekordsieger (86 Erfolge) hatte 1980 in Lake Placid außer im Riesenslalom auch im Slalom als erster und bislang einziger Schwede triumphiert. Die Topfavoriten Marcel Hirscher aus Österreich und Henrik Kristoffersen aus Norwegen schieden aus. Ohne den verletzten Felix Neureuther hatten die Deutschen keine Chance.

(sid)