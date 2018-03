später lesen Braunschweig MSV Duisburg verliert Kontakt zu Aufstiegsrängen Teilen

Eintracht Braunschweig hat den MSV Duisburg wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga geschossen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht schlug die "Zebras" am 27. Spieltag mit 3:2 (3:0) und rückte selbst bis auf einen Punkt an den MSV heran. Die Mannschaft von Coach Ilia Gruev hat nach drei Niederlagen in Folge nun bereits sieben Punkte Rückstand auf Rang drei.