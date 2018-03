später lesen Rallye Mexiko Rückkehrer Loeb ist nach dem zweiten Tag Zweiter Teilen

Rückkehrer Sebastien Loeb hat am zweiten Tag der Rallye Mexiko seine alte Klasse aufblitzen lassen und den zweiten Platz im Gesamtklassement übernommen. Der neunmalige Weltmeister aus Frankreich, der Ende 2012 zurückgetreten war, gewann in seinem Citroen am Freitag zwei der neun Wertungsprüfungen und liegt damit nur 7,2 Sekunden hinter dem Spanier Dani Sordo (Hyundai), der die Führung von seinem Markenkollegen Thierry Neuville (Belgien) übernahm. WM-Spitzenreiter Neuville fiel auf den siebten Rang zurück und hat bereits mehr als zwei Minuten Rückstand auf Sordo. Weltmeister Sebastien Ogier aus Frankreich liegt mit seinem Ford Fiesta als Fünfter 30,2 Sekunden hinter dem Führenden in Schlagdistanz.