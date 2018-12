später lesen Nach Wirbelsäulen-Verletzung Flörsch spricht über ihren Horror-Unfall in Macao FOTO: dpa / Lino Mirgeler FOTO: dpa / Lino Mirgeler Teilen

Sophia Flörsch hatte nicht nur einen Schutzengel - ihre Ärzte in Macao sprachen von einer Million Helfern in der Not. Einen Horror-Unfall übersteht die Münchner Nachwuchsrennfahrerin glimpflich. Trotzdem zweifelt sie nicht an ihrer PS-Karriere.