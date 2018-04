später lesen Motorrad-WM Schrötter nach Aufholjagd Zehnter - Öttl verpokert sich FOTO: Teilen

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) ist auch beim zweiten Saisonrennen in die Top 10 gefahren. Beim Großen Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo fuhr der 25-Jährige in der Moto2-Klasse nach einer Aufholjagd auf den zehnten Platz.