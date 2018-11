Motorrad-Pilot Folger: „Ich hatte ein klassisches Burn-out“

„Jeder hat sich so seinen eigenen Reim darauf gemacht. Aber im Endeffekt war es ein klassisches Burn-out“, sagte Folger dem Fachportal „speedweek.com“.

Folger fehlte wegen der Erkrankung in der WM-Serie und soll in der nächsten Saison als Testfahrer für die GP-Stars Valentino Rossi und Maverick Vinales agieren. Mitte Juni meldete sich der Bayer bei Testfahrten für den Moto2-Hersteller Kalex zurück und empfahl sich für den Job bei Yamaha. Ob Folger in der MotoGP-Saison 2019 Renneinsätze absolviert, ist ungewiss. Das Reglement gestattet den Testfahrern drei Gaststarts pro Jahr.

