Öttl fährt deutlich an den Punkten vorbei

Öttl hatte vor zwei Wochen beim Grand Prix von San Marino nach einem Sturz im Qualifying wegen einer Gehirnerschütterung passen müssen. Bei seinem Comeback in Spanien konnte der KTM-Fahrer den neunten Startplatz in den ersten Runden nicht behaupten und verlor in der Schlussphase viele Positionen.

Lokalmatador Jorge Martin gewann überlegen, der Honda-Pilot baute seine Führung im Klassement um fünf Punkte aus. Weiter geht es am 7. Oktober mit der Premiere in Buri Ram/Thailand.

(old/sid)