„Fenati sollte nie wieder fahren dürfen“

Es war der Aufreger beim Rennen in Misano: Moto2-Pilot Romano Fenati griff seinem Konkurrenten Stefano Manzi bei voller Fahrt in die Vorderradbremse. Eine lebensgefährliche Aktion bei über mehr als km/h. Der Griff an die Bremse war die Revanche für eine Szene zuvor, in der Manzi und Fenati kollidiert waren. Nur mit Mühe konnte der 19-jährige Manzi nach dieser Attacke einen Sturz vermeiden. Die Strafe für Fenati folgte umgehend. Der Italiener sah die Schwarze Flagge und wurde disqualifiziert.

„Ich hoffe stark, dass wir so etwas niemals wieder sehen. Das hat mit Rennsport nichts zu tun, und ich schäme mich, wenn ein Zuschauer mitansehen muss, wie ein professioneller Rennfahrer so etwas macht. Man darf frustriert und sauer sein, aber so etwas darf ein Rennfahrer niemals tun. Ich möchte mich im Namen aller Fahrer bei den Zuschauern entschuldigen, denn das war eine Schande“, sagte der Spanier Pol Espargaro.

Nur wenige Stunden nach dem Rennen wurden die weiteren Konsequenzen verkündet: zwei Rennen Sperre für Fenati. Der Stewards stuften den Zwischenfall als „verantwortungslose Fahrweise“ ein. Eine Strafe, die auf Unverständnis stößt.

„Er sollte nie wieder ein Motorrad fahren dürfen“, sagte Cal Crutchlow, der das Rennen auf Rang drei beendete: „Das Team hätte ihn sofort aus der Box werfen sollen. Man darf einem anderen Rennfahrer so etwas nicht antun, denn wir riskieren hier ohnehin schon unser Leben.“

Auch Maverick Vinales vom Team Yamaha zeigte sich schockiert: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie einem so etwas überhaupt in den Sinn kommen kann, einem anderen Fahrer in die Bremse zu greifen. Ich weiß nicht, was da bei ihm falsch läuft.“