Früherer DTM-Pilot Wickens mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Ein schwerer Unfall hat das IndyCar-Rennen auf dem Ponoco Raceway in Pennsylvania überschattet. Der kanadische Rookie und frühere DTM-Pilot Robert Wickens musste nach einem Horror-Crash am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert werden.