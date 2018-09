Mick Schumacher siegt im Regen von Spielberg

Durch den Sieg verdrängte Schumacher fünf Rennen vor Schluss den Briten Dan Ticktum von der Spitze des Gesamtklassements.

Schumacher, der vor zwei Wochen auf dem Nürburgring einen Sieg-Hattrick gefeiert hatte, kontrollierte das Rennen auf regennasser Strecke von der Pole Position. Der 19-Jährige siegte vor seinem Prema-Teamkollegen Robert Schwartzman (Russland) und dem Spanier Alex Palou vom britischen Team Hitech.

In der Fahrerwertung der Nachwuchsserie führt Schumacher nun mit 286 Punkten vor Red-Bull-Zögling Ticktum (268). Der 19-Jährige vom deutschen Team Motopark kam am Samstag nicht über Rang acht hinaus.

Mit einem Ergebnis unter den Top zwei im Endklassement dieser Saison würde Schumacher schon in diesem Jahr genügend Punkte für die Superlizenz sammeln, die Voraussetzung für den Sprung in die Formel 1 ist. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass Schumacher mindestens noch ein weiteres Jahr in einer Nachwuchsklasse fährt.

Am Sonntag (11.25/16.00) stehen auf dem Red-Bull-Ring zwei weitere Läufe auf dem Programm. Das Saisonfinale steigt auf dem Hockenheimring (13./14. Oktober).

