Mick Schumacher feiert fünften Sieg in Folge

Mick Schumacher scheint in der Formel 3 nicht aufzuhalten zu sein. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte am Sonntagmittag in Spielberg seinen fünften Sieg in Folge.