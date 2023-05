Leichtathletik Mihambos Lust auf mehr für den WM-Sommer

Der Weg zum internationalen Wettkampf in der Toskana lief bei der 29 Jahre alten Mihambo allerdings nicht nach Plan. Nach dem Trainingslager in Belek stoppte ein Infekt Deutschlands Leichtathletik-Star. „Es sind fast zwei Wochen Training ausgefallen. Das lässt sich wieder aufholen, aber eben nicht in ein, zwei Wochen“, sagte Trainer Ulli Knapp, der mit Mihambos Auftritt beim Pfingstsportfest in Rehlingen (11,70 Sekunden über 100 Meter) zufrieden war.