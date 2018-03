später lesen Köln Mertesacker plant Buch über Profikarriere Teilen

Weltmeister Per Mertesacker will seine Erfahrungen mit dem extremen Druck im Profifußball in einem Buch vertiefen. "Ich habe ein Buchprojekt angeschoben, um die ganzen Dinge, die passiert sind, mal zu reflektieren", sagte der 33-Jährige, der seine Karriere im Sommer beendet, der Bild am Sonntag.