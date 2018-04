Manchester United verschiebt Citys Meisterfeier

Manchester City hat die Chance verpasst, als erster Klub der Premier League schon sechs Spieltage vor dem Ende der Saison englischer Fußballmeister zu werden. Der Klub des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola verlor mit 2:3 (2:0) im Derby gegen Lokalrivale Manchester United und muss die Meisterfeier um mindestens eine Woche vertagen. City war durch Vincent Kompany (25. Minute) und Ilkay Gündogan (30.) in Führung gegangen. Mit einem Doppelpack kurz nach der Pause gelang Paul Pogba (53./55.) in nur zwei Minuten der Ausgleich für Rekordmeister United, bevor Chris Smalling (69.) das Spiel drehte. Die Einwechslung der Offensivkräfte De Bruyne, Agüero und Gabriel Jesus in der Schlussphase brachte nicht mehr den gewünschten Erfolg.

(dpa)