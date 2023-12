Weltmeisterschaft in London Pause an den Weihnachtstagen – Wann es für „Gaga“ Clemens bei der Darts-WM weiter geht

Der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens steht bei der Darts-WM nach einem Sieg am Donnerstagabend gegen Man Lok Leung aus Honkong in Runde drei. Bevor es für ihn weiter geht, konnte er noch die Weihnachtsfeiertage genießen. Doch am Mittwoch geht es gleich weiter. Die deutsch-englischen Duelle bei der Darts-Weltmeisterschaft in London werden hauptsächlich am Nachmittag ausgetragen. Das geht aus der Ansetzung des Weltverbandes PDC hervor.