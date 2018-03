später lesen Köln Löw verzichtet auf Reus und Götze - Gomez ist dabei Teilen

Die Rückkehr von Marco Reus in die Fußball-Nationalmannschaft verzögert sich. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete auf die Nominierung des Offensivspielers von Borussia Dortmund für die beiden Länderspiele gegen Spanien am 23. März in Düsseldorf und vier Tage später gegen Rekordweltmeister Brasilien in Berlin. Auch WM-Held Mario Götze ist nicht dabei.