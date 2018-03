später lesen Berlin Löw fordert Umdenken bei den Bundesligisten Teilen

Twittern







Joachim Löw startet mit den Testspielen gegen Spanien und Brasilien zuversichtlich das Feintuning für die Mission WM-Titelverteidigung, doch der Bundesliga-Alltag bringt den Bundestrainer ins Grübeln. "Ein Kernproblem ist schon, dass man in der Bundesliga immer gegen den Ball arbeiten will. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich den Ball habe? Das ist das Allerwichtigste", erklärte Löw zum heiß diskutierten Thema.