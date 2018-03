Lennart Thy ohne Einsatz - dennoch "Spieler des Spiels"

Die PSV-Fans wählten Thy, derzeit von Werder Bremen an Venlo ausgeliehen, daraufhin zum "Man of the Match". Zudem erhoben sich die 30.000 Zuschauer in der elften Minute von ihren Sitzen und spendeten Applaus. Thy trägt bei Venlo die Rückennummer 11. Auch bei anderen Erstligaspielen gab es in der elften Minute Beifall sowie zahlreiche Spruchbänder wie "Respect Lennart" und "SympaTHYk".

(sid)