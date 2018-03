Leipzig fällt im Rennen um Champions League zurück

In den sechs Spielen unter Coach Tayfun Korkut hat der VfB 14 von 18 möglichen Punkten geholt, nur drei Gegentore kassiert und in dieser Verfassung nichts mehr mit dem Kampf um den Klassenverbleib zu tun. Leipzig muss dagegen nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Partien so langsam um eine erneute Qualifikation für die Champions League bangen.

Beide Teams agierten aus einer guten Ordnung heraus. Beim VfB war das gewachsene Selbstvertrauen zu erkennen. Die Korkut-Elf wirkte stabil. Offensiv waren die Aktionen jedoch zu unpräzise, um die Sachsen ernsthaft zu gefährden. In einem Spiel mit zahlreichen Nickligkeiten kam nur gelegentlich einmal die Geschwindigkeit der Leipziger zum Tragen. Der Vizemeister war in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Doch die aufmerksame Stuttgarter Abwehr ließ keine Großchancen zu.

(sid)