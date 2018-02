später lesen Leichtathletik-Hallenmeeting Lückenkemper sagt Start in Düsseldorf ab Teilen

Deutschland Topsprinterin Gina Lückenkemper (Leverkusen) muss verletzungsbedingt auf ihren Start beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Düsseldorf am Dienstag verzichten. Wegen Schmerzen im linken Oberschenkelbeuger hatte die 21-Jährige schon am Samstag ihren den Start beim Meeting in Karlsruhe abgesagt. "Wir hoffen, dass es in ein paar Tagen überstanden ist. Ziel bleibt die Hallen-DM in Dortmund", so Gina Lückenkemper. Dort würde sie am 17. Februar als Titelverteidigerin über 60 Meter starten.