später lesen Deutscher Leichtathletik-Star Krause wird gute Fünfte beim Berliner Halbmarathon Teilen

Twittern







Gesa Felicitas Krause hat bei ihrem zweiten Halbmarathon eine starke Leistung abgeliefert. Die 3000-Meter-Hindernis-Europameisterin kam am Sonntag in Berlin in 1:12:16 Minuten auf den fünften Platz.