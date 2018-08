später lesen Bronchitis bremst Europameisterin aus Saison für Hindernisläuferin Krause beendet Teilen

Wegen einer Bronchitis ist die Saison für Hindernis-Königin Gesa Felicitas Krause vorzeitig beendet. Damit kann die Europameisterin nicht beim ISTAF am Sonntag in Berlin an den Start gehen.