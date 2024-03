Nike statt Adidas Die drei Streifen standen für magische Fußball-Momente – der Ausrüster-Wechsel beim DFB schmerzt

Gerd Müller schlitzohrig-wendig 1974 in München, Andi Brehme 1990 eiskalt in Rom, Mario Götze („Mach ihn!“) 2014 explosiv in Rio. Die goldenen Tore der deutschen Fußballgeschichte wurden mit drei Streifen erzielt, sie waren bei den magischen Momenten immer dabei. Das Tor, das die Erfolgsgeschichte der deutschen Nationalmannschaft begründete, wäre ohne die Schuhe aus Herzogenaurach sogar nie gefallen. 1954 war das, und die damals neumodischen Schraubstollen aus der Werkstatt von Adi Dassler gaben der Wundermannschaft von Bern und dem „aus dem Hintergrund“ schießenden Helmut Rahn erst den nötigen Halt auf dem verschlammten Rasen von Wankdorf, wo der Regen „unaufhörlich“ herniederprasselte, wie es in der legendären Radio-Reportage hieß.