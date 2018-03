später lesen Köln Köln will die "Rote Laterne" abgeben Teilen

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann im Kellerduell am Montag (20.30 Uhr/Eurosport-Player) bei Werder Bremen auf Nationalspieler Jonas Hector zurückgreifen. "Jonas ist ein Kämpfer. Er hat mir das Okay für das Spiel gegeben. Wir werden einen Jonas Hector sehen, der alles gibt", sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck. Abwehr- und Mittelfeldspieler Hector hatte unter der Woche aufgrund einer Verletzung am Unterschenkel pausieren müssen.