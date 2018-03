Klopp beklagt Abwehrfehler und Schiedsrichterleistung

Klopp machte Liverpools vierte Saison-Niederlage aber nicht an der umstrittenen Szene kurz vor dem Ende fest, sondern beklagte das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Nachdem das Team zuletzt sehr ordentlich verteidigt hatte und in den sieben vorangegangenen Partien in allen Wettbewerben fünfmal ohne Gegentor geblieben war, leistete sich die Defensive vor den Treffern von Uniteds Angreifer Marcus Rashford in der ersten Halbzeit fatale Aussetzer.

"Diese Situationen müssen wir besser verteidigen. Wir waren bei den beiden Toren nicht, wo wir sein sollten", klagte Klopp. Seiner Meinung hätte seine Mannschaft trotzdem einen Punkt verdient gehabt: "Wenn es am Ende ein Unentschieden geworden wäre, hätte sich niemand groß beschweren können."

Liverpool hatte mehr vom Spiel mit 68 Prozent Ballbesitz, 13:1 Ecken und 14:5 Schüssen in Richtung Tor. Doch gute Chancen sprangen kaum heraus. Liverpools Offensive fand gegen die gut organisierte United-Verteidigung kaum Räume. Der Anschlusstreffer eine halbe Stunde vor dem Ende fiel eher zufällig, durch ein Eigentor von Eric Bailly. Manchester reichte es, seine Chancen durch Rashford zu nutzen - und danach die Führung zu verteidigen. "In der ersten Halbzeit waren wir sehr stark, sehr aggressiv. In der zweiten Halbzeit haben wir Liverpools Dominanz gut kontrolliert", sagte Uniteds Trainer Jose Mourinho nach der Partie.

Klopp musste erkennen, dass seine Mannschaft in der Entwicklung noch nicht so weit ist wie vielleicht gedacht. Das Team kann an guten Tagen jeden Gegner schlagen, doch das ist keine Garantie und hängt auch von der Tagesform ab. Mit der Vizemeisterschaft wird es bei fünf Punkten Rückstand auf Manchester Unitid daher nun schwer.

(sid)