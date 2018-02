später lesen Düsseldorf Jones holt Goeßling zurück in die DFB-Auswahl Teilen

Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones hat Lena Goeßling wieder in die Nationalmannschaft berufen. Die Wolfsburgerin zählt zum 23 Spielerinnen umfassenden Aufgebot für den SheBelieves Cup in den USA. Goeßling hatte sich zuvor mit der Bundestrainerin wegen Nicht-Nominierungen überworfen und ihr Respektlosigkeit vorgeworfen. "Lena und ich haben uns offen ausgetauscht und die Dinge deutlich angesprochen", erklärte Jones. Goeßling ist mit ihren 97 Länderspielen neben Babett Peter (116) routinierteste Spielerin im Aufgebot. Erstmals nominiert wurde die 22 Jahre alte Hoffenheimerin Sharon Beck. Die deutsche Mannschaft reist am 25. Februar in die USA und trifft dort am 2. März in Columbus auf die USA, am 4. März in Harrison auf England und abschließend am 7. März in Orlando auf Frankreich. "Für uns sind diese Spiele gegen Weltklasse-Gegner ein optimaler Test für die Fortsetzung der WM-Qualifikation", sagte Jones.