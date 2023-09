Silber für Lange nach Aufholjagd Bitterer Tag für Frodeno bei Ironman-WM

2400 Höhenmeter, lange Anstiege, rasante und gefährliche Abfahrten - für die wunderschönen Aussichten im Tour-de-France-Stil blieb den Profis und auch über 2000 Altersklassenathleten keine Zeit. Massive Kritik hatte es nach der Entscheidung gegeben, den WM-Titel der Männer nicht in Hawaii, sondern in Nizza zu vergeben und damit erstmalig seit der Premiere 1978 die USA zu verlassen, während die Frauen am 14. Oktober in Kailua-Kona dran sind. Im kommenden Jahr wird getauscht.