Investor Kühne verspottet kriselnden HSV

Investor Klaus-Michael Kühne (80) vom Hamburger SV hat spöttisch auf den Absturz des Traditionsklubs ans Tabellenende der Bundesliga reagiert. "Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt: Hamburg hat drei Perlen - die Elbphilharmonie, unser neues Hotel und den HSV. Jetzt hat es leider nur zwei Perlen", sagte der Milliardär am Montag in der Hansestadt am Rande der Eröffnung seines neuen Luxushotels an der Außenalster.