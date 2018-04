später lesen Leipzig/Hannover Hrubesch nimmt Arbeit als Frauen-Bundestrainer auf Teilen

Im deutschen Frauen-Fußball hat das kurze Kapitel Horst Hrubesch begonnen. Am Mittwoch versammelte der 66-Jährige die Nationalmannschaft zur ersten Trainingseinheit auf dem Gelände der RB Leipzig-Akademie. Dort bereitet Hrubesch das Team auf die beiden WM-Qualifikationsspiele am Samstag (16.15 Uhr/ARD) in Halle/Saale gegen Tschechien und am Dienstag (16. Uhr/ZDF) in Domzale gegen Slowenien vor.