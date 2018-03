später lesen München Heynckes rüffelt Lewandowski nach Wechsel-Spekulationen Teilen

Trainer Jupp Heynckes vom Fußball-Rekordmeister Bayern München sieht die Spekulationen um Torjäger Robert Lewandowski kritisch. Der Pole, den es angeblich zu Real Madrid zieht, wäre "gut beraten, sich auf den FC Bayern zu konzentrieren. Vorne in der Offensive, das muss funktionieren, wenn wir in der Champions League weit kommen wollen. Man sollte darüber nicht so viel diskutieren", sagte Heynckes am Freitag.