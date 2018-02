Heynckes lässt rotieren, Bayern gewinnt trotzdem

Acht neue Spieler, eine vermurkste erste Halbzeit als Folge daraus und eine bessere zweite nach Wechseln - damit war Heynckes beschäftigt. "Was soll ich jetzt schon über Besiktas mitteilen? Ich bin in meinen Gedanken noch bei der Analyse." Die Bundesliga ist für den Coach keine Randerscheinung, auch wenn der Vorsprung in der Tabelle riesig ist. "Ab Montag werden wir uns intensiv auf Besiktas vorbereiten", sagte er zum Heimspiel gegen Istanbul am Dienstag. Gleichwohl hatte Heynckes mit seinen vielen Wechseln in der Startelf in Kauf genommen, dass es "ein bisschen holprig werden würde", wie er die massiven Startschwierigkeiten bezeichnete. Das habe er "einkalkuliert", sagte der Coach zu der Champions-League-Generalprobe, die gerade wegen der vielen Wechsel eigentlich keine richtige war.

(dpa)