Heimspiele für Leverkusen und Schalke im Pokal

Der Rekordpokalsieger und souveräne Tabellenführer aus München hat mit Leverkusen als Gegner in der laufenden Saison gute Erfahrungen gemacht: Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde siegten die Bayern 3:1. Im DFB-Pokal ist es das fünfte Duell der Süddeutschen mit den Rheinländern. Viermal gewannt der FCB, einmal setzte sich die Werkself durch. Im vergangenen Aufeinandertreffen siegten die Bayern im Viertelfinale 2015 im Elfmeterschießen.

Das letzte Pokalduell zwischen Schalke und der Eintracht ist schon etwas länger her: In der zweiten Runde der Saison 2005/06 schickten die Frankfurter die Knappen mit einer 6:0-Klatsche nach Hause. "Schalke hat eine Topmannschaft", sagte Kovac. "Aber wir wollen das Pokalfinale erreichen." Frankfurt ist nach dem FC Bayern das zweitbeste Auswärtsteam der Bundesliga.

(dpa)