Heidenheim und Bielefeld kommen nicht voran

Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer (30.) schoss die Gastgeber per direkt verwandeltem Freistoß in Front. Und Maxi Thiel (62.) legte nach der Pause nach. Julian Börner (66.) und Andreas Voglsammer (90.+1) glichen dann aber für die Arminia aus. Der 1. FCH steht im Moment bei nur einer Niederlage aus den vergangenen acht Spielen, Bielefeld dagegen hat die vergangenen beiden Spiele nicht gewinnen können.

Im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften in der Offensive Probleme. Die Abwehrreihen standen aufmerksam und kompakt gestaffelt, sodass das Spiel meist im Mittelfeld verflachte. Bielefeld präsentierte sich erst in der zweiten Halbzeit offensiv gefährlicher und drängte - letztlich erfolgreich - auf den Ausgleich. Und das, obwohl bei Bielefeld Fabian Klos und Can Özkan fehlten, die Trainer Jeff Saibene aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hatte.

(sid)