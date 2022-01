Handball-EM : Zwei weitere Corona-Fälle im DHB-Team

Bratislava Die deutschen Handballer kommen bei der EM nicht zur Ruhe. Vor dem Spiel gegen Schweden gibt es zwei weitere Corona-Fälle. Das Personal wird knapp.

Das Duo vom Bundesligisten HC Erlangen steht der deutschen Mannschaft damit in den ausstehenden Hauptrundenspielen gegen Schweden am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) und Russland am kommenden Dienstag nicht zur Verfügung.