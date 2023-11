Handball WM nicht im Free-TV: Ärger und Motivation bei DHB-Frauen

„Wir haben keine Rechte“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus, der früher für seinen Sender viele Spiele kommentiert hat. Ähnlich klingt es bei ARD-Sport-Koordinator Axel Balkausky: „Die Live-Rechte an der Handball-WM der Frauen liegen bei Sportdeutschland.TV.“ Er kündigte an: „Die ARD hat aber Nachverwertungsrechte erworben und wird in Form von Highlights und Zusammenfassungen von diesem Ereignis in ihren Sendungen berichten.“